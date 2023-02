Poétique Mauritanie Chapelle Sainte-Anne Arles Catégories d’Évènement: Arles

Poétique Mauritanie Chapelle Sainte-Anne, 3 mars 2023, Arles. Poétique Mauritanie Vendredi 3 mars, 19h00 Chapelle Sainte-Anne Dialogue entre la poésie mauritanienne et la poésie d’ici Chapelle Sainte-Anne Place de la république 13200 ARLES Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dans le cadre des « RENCONTRES ARLES-SAGNE »

à l’occasion du 30e anniversaire de ce jumelage entre la ville mauritanienne et Arles, Le Comité de jumelage Arles-Sagné en partenariat avec la Nuit de la Poésie à Arles, proposent le spectacle :

« Poétique Mauritanie »

Poètes et musiciens arlésiens mettent en regard la poésie mauritanienne,

du « pays au un million de poètes », avec leur poésie d’ici. Durée du l’événement : 50 minutes.

2023-03-03T19:00:00+01:00

2023-03-03T20:30:00+01:00 Pascal Bois

