Rencontres Arles-Sagné Chapelle Sainte-Anne, 3 février 2023, Arles.

Rencontres Arles-Sagné 3 – 12 février Chapelle Sainte-Anne

Entré libre pour toutes les manifestations / Pour les repas : 15 € par personne (adulte et enfants à partir de 10 ans) sur inscription

Semaine culturelle en lien avec le jumelage entre les communes d’Arles et de Sagné en Mauritanie

Chapelle Sainte-Anne Place de la république 13200 ARLES Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Comité de Jumelage-Coopération Arles-Sagné anime,sous l’autorité de la Mairie d’Arles, le jumelage entre les communes d’Arles et de Sagné en Mauritanie depuis plus de 30 ans.

Nous réalisons des actions de coopération décentralisée à Sagné et des actions culturelles et d’information-sensibilisation en Arles.

Ainsi, une exposition aura lieu du 4 au 11 février 2023 dans la Chapelle Ste-Anne. Elle présentera des oeuvres d’artistes mauritaniens Oumar BALL et Béchir MALUM), des expositions photos sur la Mauritanie réalisées par des photographes arlésiens (Pascal BOIS et Michel LACANAUD), une exposition sur les tirailleurs sénégalais (Yéro DJOGO), une exposition sur les actions de notre Comité de Jumelage-Coopération, une vidéo présentant la vie à Sagné, ….

Pour cette manifestation, une délégation sagnankaise constituée de Mamoudou BA, Maire de Sagné, et d’Harouna SALL, Président du Comité de Jumelage Sagné-Arles, viendra à Arles.

De même, des ressortissants sagnankais vivant en France (Marseille, Paris, Normandie et Nord) et leurs associations viendront également à Arles pour participer à cette manifestation.

De nombreux évènements auront lieu autour de cette exposition :

* une soirée poésie intitulée “Poétique Mauritanie” organisée par la Nuit de la Poésie à l’Hauture, qui présentera des oeuvres de poètes mauritaniens (vendredi 3 février à 19h)

* une sarabande d’arlésiens et de sagnankais en costume avec la participation de l’Etoile de l’Avenir, sur la place de la République (samedi 4 février à 9H30)

* la réception en salle d’honneur de la Mairie d’Arles pendant laquelle les voeux de jumelage entre les deux communes seront réaffirmés par les deux maires (samedi 4 février à 10h)

* le vernissage de l’exposition (samedi 4 février à 11h)

* un repas festif entre arlésiens et sagnankais dans l’Espace St-Césaire (samedi 4 février à 12h30) – payant – Inscription obligatoire

* un défilé de mode africaine (samedi 4 février à 16h) réalisés par des Sagnankaises et des élèves du Lycée Montmajour avec leur Professeur, Mme LAVILLE (les costumes produits seront également exposés)

* un temps de musique africaine (kora n’goni) avec SEDOULA (samedi 4 février de 17h à 20h)

* un repas festif entre arlésiens et sagnankais dans l’Espace St-Césaire (samedi 4 février à 20h) – payant – Inscription obligatoire

* les assises de la coopération décentralisée au Club des Jumelages (dimanche 5 février entre 9h et 12h)

* un repas festif entre arlésiens et sagnankais dans l’Espace St-Césaire (dimanche 5 février à 12h30) – payant – Inscription obligatoire

* trois représentations du conteur mauritanien Mamadou SALL (mardi 7 février, mercredi 8 février et vendredi 10 février à 15h (à partir de 5 ans)

* l’Assemblée générale de notre Comité en présence de la délégation sagnankaise (jeudi 9 février à 17h30) au Club des Jumelages

* la réception de la délégation sagnankaise au Club des Jumelages (jeudi 9 février à 19h)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-12T18:00:00+01:00

Comité de Jumelage-Coopération Arles-Sagné