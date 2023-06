Chapelle Sainte Anne de Martimprey Chapelle Sainte-Anne Catégorie d’Évènement: Vosges Chapelle Sainte Anne de Martimprey Chapelle Sainte-Anne, 16 septembre 2023, . Chapelle Sainte Anne de Martimprey 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Anne Entrée libre La famille de Martimprey est restée pendant trois siècles au Col de Martimpré, commune de Gerbépal dans les Vosges. Le chateau des Martimprey a disparu mais la chapelle subsiste. La cloche date de 1671 et l’autel de 1695. Chaque année, un pèlerinage a lieu le dimanche le plus proche de la Sainte Anne. La visite est effectuée sous la conduite du propriétaire. Chapelle Sainte-Anne Col de Martimpré, Gerbépal 88430 Vosges 0687741583 ancienne chapelle du château de Martimpré ,datant de 1608 accès routier facile par la départementale 8 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

16 et 17 septembre

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

