Fête Nationle Chapelle Sainte Agathe Saint-Désiré, 14 juillet 2023, Saint-Désiré. Saint-Désiré,Allier Pique nique

Retraite aux flambeaux

Feux d’artifice

Bal populaire.

2023-07-14

Chapelle Sainte Agathe Le bourg

Saint-Désiré 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Picnic

Torchlight procession

Fireworks display

Bal populaire Picnic

Procesión de antorchas

Castillo de fuegos artificiales

Baile popular Picknick

Fackelzug

Feuerwerk

