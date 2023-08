Visite guidée de la Chapelle Sainte-Agathe Chapelle Sainte-Agathe Langon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Une guide vous racontera l'histoire de ce monument qui a traversé presque 2000 ans d'histoire en s'adaptant à différents usages… et qui a conservé sa fresque d'une Vénus sortant des eaux, datée de la fin du IIe-début du IIIe siècle.

Anciens thermes gallo-romains, ce bâtiment a côtoyé l'histoire de France en s'adaptant aux différentes époques.

Il fut successivement thermes gallo-romains, premier sanctuaire chrétien d'Ille-et-Vilaine, chapelle funéraire, temple protestant pendant les guerres de la Ligue, temple de la Raison puis salpêtrière pendant la Révolution, etc… Ses murs en opus mixtum renferment une peinture murale exceptionnelle de Vénus, seule fresque restée à sa place d'origine au nord de la Loire.

