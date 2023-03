Exposition à la Chapelle Saint Vincent de Grignan d’artiste Chapelle Saint Vincent Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

Grignan

Exposition à la Chapelle Saint Vincent de Grignan d’artiste Chapelle Saint Vincent, 27 mars 2023, Grignan. Exposition à la Chapelle Saint Vincent de Grignan d’artiste 27 mars – 2 avril Chapelle Saint Vincent La chapelle du cimetière abrite en son écrin la simplicité des pierres blanches du pays

L’artiste grignanais Laurent Costes est connu pour ses sculpture, bas-reliefs, etc, d’une simplicité qui met en exergue le matériau utilisé.

Les différentes lumières des monolithes en verres de l’artiste belge Ann Véronica Jannsens transcendent le lieu ainsi que cette arche de pierre et en font ressortir la magnificence.

Ne pas avoir peur de franchir l’enceinte du cimetière et la porte en bois vermoulue de la chapelle pour en prendre plein les yeux Chapelle Saint Vincent allée du 11 novembre 1918, 26230 Grignan Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mairie@ville-grignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-grignan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vitraux taille de pierre INMA

