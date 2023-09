Cet évènement est passé JEP A LA CHAPELLE SAINT VINCENT CHAPELLE SAINT VINCENT de SAINT LAURENT D’AGNY Saint-Laurent-d’Agny Catégories d’Évènement: Rhône

JEP A LA CHAPELLE SAINT VINCENT
16 et 17 septembre
CHAPELLE SAINT VINCENT de SAINT LAURENT D'AGNY
Saint-Laurent-d'Agny

Visite libre.

Bénévoles présents pour explications. CHAPELLE SAINT VINCENT de SAINT LAURENT D’AGNY Montée de la Chapelle 69440 Saint Laurent d’Agny Saint-Laurent-d’Agny 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0603893906 https://www.liensaintlaurent.fr/ Située à 480 m d’altitude, la petite chapelle romane qui se dresse sur un promontoire au pied des monts du Lyonnais faisait partie d’un hameau appelé successivement Dagniacus, Dagninus, puis Dagnins. Cette chapelle, construite sur un ancien lieu de culte celtique comme en témoignent des “pierres levées” à l’ouest et des “pierres à cupules” au sud, a été dédiée à Saint Vincent, patron des vignerons, car la colline sur laquelle elle se trouve était, autrefois, couverte de vignobles. Inscrite à l’inventaire des monuments historiques le 7 juin 1926, elle est classée Monument Historique le 17 Août 1945, puis restaurée en 1956. Depuis le 1er juin 1991, elle fait partie du circuit des églises romanes. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

