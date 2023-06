Chapelle Saint-Valery, Saint-Valery-sur-Somme (80) Chapelle saint Valery Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’Évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Chapelle Saint-Valery, Saint-Valery-sur-Somme (80)

Samedi 24 juin, 21h00
Chapelle saint Valery
Entrée libre

Venez découvrir cet édifice millénaire surplombant l'estuaire de la baie de Somme. Assistez au saisissant coucher de soleil pendant que notre passeur d'Histoire répondra à toutes vos interrogations sur le saint personnage et l'évolution du sanctuaire depuis quatorze siècles. La nuit tombée magnifiera la chapelle illuminée tant à l'extérieur que dans son intérieur finement travaillé.

Chapelle saint Valery
Rue de la chapelle 80230 SAINT VALERY SUR SOMME
Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme

