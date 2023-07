Visite guidée Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Serruelles Catégories d’Évènement: Cher

Serruelles Visite guidée Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Serruelles, 16 septembre 2023, Serruelles. Visite guidée Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Visite guidée de la chapelle. Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Le Bourg 18190 Serruelles Serruelles 18340 Cher Centre-Val de Loire 06 31 39 65 84 http://chapellesaintursindesroses.fr Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l’histoire de saint Ursin. Elle est construite sur un site gallo-romain. Départementale 940 – Parking autour du site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

