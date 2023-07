Les Rencontres de la Camerata du Mont-Blanc Chapelle Saint Théodule Chamonix-Mont-Blanc, 11 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Rencontres entre musiciens, amateurs ou professionnels, amenés à séjourner dans nos vallées. Après-midi de déchiffrage suivi de concert..

2023-08-11 14:00:00 fin : 2023-08-11 20:00:00. .

Chapelle Saint Théodule

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Meetings between amateur and professional musicians who come to stay in our valleys. Afternoon of deciphering followed by a concert.

Encuentros entre músicos aficionados y profesionales que vienen a pasar una estancia en nuestros valles. Una tarde de lectura a primera vista seguida de un concierto.

Treffen von Musikern, Amateuren oder Profis, die sich in unseren Tälern aufhalten. Dechiffrierungsnachmittag mit anschließendem Konzert.

