À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle Saint-Sylvain à Nevers vous ouvre ses portes pour une visite guidée.

Vous serez accueillis sur place et si le groupe suivant est au complet (groupes de 12 personnes maximum), nous vous donnerons un créneau 30 minutes plus tard.

Pas d’inscription au préalable (une attente de 30 à 45 minutes peut donc être à prévoir en cas d’affluence, mais une balade au bord de la Nièvre qui coule tout près est recommandée). Chapelle Saint-Sylvain 52 rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 75 37 20 33 http://www.chapellesaintsylvain.fr Oubliée jusqu’à la fin du XXe siècle, la chapelle Saint-Sylvain à Nevers date des XIIIe et XIVe siècle.

Elle est enrichie de nombreuses peintures murales médiévales et d’une collection d’art contemporain, incluant des œuvres de François Morellet, Claude Lévêque, ou bien encore Claude Viallat, réalisées pour la chapelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© PGM

