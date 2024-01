La Feria de l’Art Chapelle Saint-Sulpice Istres, samedi 1 juin 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-30

Un parcours artistique reliant les arènes du « Palio » au centre ville par un « fil d’art » réunissant divers lieux culturels et des commerces de la ville afin d’accueillir une ou plusieurs œuvres d’artistes locaux et régionaux.

Un rassemblement des artistes locaux autour de l’art taurin : tradition du paysage et animalier camarguais, costumes traditionnels, flamenco et toros dans un parcours artistique urbain à visiter.

Chapelle Saint-Sulpice – Lancement de la Feria de l’art, du 5 au 30 juin :

exposition Eduardo Jimenez Aguirre « Encierro Pictórico » – monographie

d’artiste. Vernissage mercredi 5 juin à 18h30.



Hôtel du Castellan, du 1er au 30 juin :

exposition Sylvie Peiffer et Remo Ottaviani Sylvie Peiffer : peintures «danseuses Flamenco » et Remo Ottaviani : sculptures « Toros ».



ART’ZOO : le taureau de l’artiste Richard Campana



L’Office de tourisme, du 4 au 30 juin :

– vitrine Feria de l’art : Laurent Geray : peintures et Gem Lopez : sculpture (hommage posthume).

– galerie : Sylvie Muller : exposition permanente et Pascal Paczesny : Camargue.



Les Boutiques d’Istres, du 1er au 30 juin : exposition artistes locaux*

Expositions des artistes locaux en peinture, photographie, arts numériques

et arts graphiques dans les vitrines des boutiques d’Istres.

*Appel à participation – si vous êtes intéressé contactez le service des arts

visuels.



Maison des traditions, du 6 au 18 juin, du lundi au vendredi de 9h à

12h et de 14h à 17h – fermé le weekend

– rez de chaussée: Fabrice Jimenez : photographies – « Camargue, terre de liberté »

– étage : LILIV : peintures – Frida Kahlo et avec les sculptures de Remo Ottaviani.



Pavillon des arts visuels / village Feria, du 14 au 16 juin : exposition, vente arts et créations autour de l’art taurin de nos artistes locaux*.

Les ventes sont assurées par les artistes qui sont présents sur le Pavillon.

Horaires : vendredi de 17h à 22h et

samedi et dimanche de 10h à 22h

*Appel à participation – si vous êtes intéressé contactez le service des arts

visuels

.

Chapelle Saint-Sulpice Chemin De Tivoli

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Istres