Expo des lauréats du Grand Prix de Peinture 2022 Chapelle Saint-Sulpice Istres, 20 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, les lauréat(e)s du grand prix de peinture de la ville d’Istres sont invité(e)s à exposer l’année suivante à la chapelle Saint-Sulpice..

2023-10-20 fin : 2023-11-16 . .

Chapelle Saint-Sulpice Chemin De Tivoli

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As every year, the winners of the Grand Prix de Peinture de la Ville d?Istres are invited to exhibit at the Chapelle Saint-Sulpice the following year.

Como cada año, los ganadores del Grand Prix de Peinture de la Ville d’Istres son invitados a exponer en la Chapelle Saint-Sulpice al año siguiente.

Wie jedes Jahr werden die Gewinner/innen des großen Malpreises der Stadt Istres eingeladen, im darauffolgenden Jahr in der Kapelle Saint-Sulpice auszustellen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme d’Istres