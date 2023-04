La Feria de l’Art Chapelle Saint-Sulpice, 1 juin 2023, Istres.

Un parcours artistique reliant les arènes du « Palio » au centre ville par un « fil d’art » réunissant divers lieux culturels et des commerces de la ville afin d’accueillir une ou plusieurs œuvres d’artistes locaux et régionaux..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-30 . .

Chapelle Saint-Sulpice Chemin De Tivoli

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An artistic route linking the « Palio » arena to the city center by an « art thread » bringing together various cultural venues and businesses in the city to host one or more works by local and regional artists.

Un recorrido artístico que une las arenas del « Palio » con el centro de la ciudad mediante un « hilo artístico » que reúne diversos espacios culturales y comercios de la ciudad para acoger una o varias obras de artistas locales y regionales.

Ein Kunstweg, der die Arena des Palio mit dem Stadtzentrum durch einen « Kunstfaden » verbindet, der verschiedene kulturelle Orte und Geschäfte der Stadt zusammenbringt, um ein oder mehrere Werke von lokalen und regionalen Künstlern zu beherbergen.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme d’Istres