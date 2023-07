Exposition des œuvres de Baptiste Vanweydeveldt Chapelle Saint-Sulpice Caumont-sur-Aure, 16 septembre 2023, Caumont-sur-Aure.

Exposition des œuvres de Baptiste Vanweydeveldt 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Sulpice

« L’artiste a la peau diaphane, il laisse passer la lumière qu’il a en lui… »

L’Art tel que je le conçois est une histoire de Rencontre(s), voire « rendre compte » … Dans ma pratique de l’installation, Je fais collection de connexions…

L’année dernière, j’ai exposé dans le parc du Moulin d’Ajon, au milieu des sculpteurs métalliers, j’étais sensiblement à part puisque j’ai proposé , comme à mon habitude, un ensemble hybride, assez indéfinissable qui matérialise les mécanismes d’une pensée tel qu’ils me traversent quand je « suis » celle-ci .

Un brin surréaliste, je la projette sur une table de Ping-pong qui n’en n’a plus vraiment l’air… Depuis 10 ans, elle se transforme au gré des expositions et invitations, c’est un prétexte à l’échange, une sorte de laboratoire de recherches au long court…

Pour cette année, Régis Bodrug pour « Itinéraires en quête d’artistes » m’a proposé de l’agrandir et de l’adapter au volume de la Chapelle St Sulpice… Un kit artistique de grande envergure, créant un réseau de connexion sur 10 ans d’installations tout en résonnance avec le lieu, il s’agit pour moi de rendre visible des liens entre différentes formes sculpturales, comme des organes d’un même « corp/corpus » de pensée dans le temps et pour résonner avec le lieu , il s’agira de la question du soin, de la cure (comme « curateur » ou commissaire d’exposition) prendre soin d’une vision en surface qui induit un comportement fragile empli de mémoire, à fleur de peau(x)…

Chapelle Saint-Sulpice Livry, 14240 Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure 14240 Livry Calvados Normandie

