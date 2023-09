JEP – PORTES OUVERTES À LA CHAPELLE SAINT SÉBASTIEN DE ROBACHE chapelle Saint-Sébastien Saint-Dié-des-Vosges, 16 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Société Philomatique Vosgienne et BERIAN – Association Naturaliste et Historienne vous ouvrent les portes de la chapelle Saint-Sébastien de Robache (Saint-Dié-des-Vosges). Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette chapelle qui n’ouvre habituellement ses portes que pour sa messe du mois de janvier.

Deux visites guidées ponctueront cette journée, la première à 11h et la deuxième à 15h. Danses et chants religieux et culturels wallisiens (13h30 – 15h).

Deux expositions sur l’histoire de la chapelle et sur les animaux dans la symbolique religieuse vous seront également proposées en continu lors de cette journée.. Tout public

Samedi 2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. 0 EUR.

chapelle Saint-Sébastien quartier de Robache

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



As part of the Journées du Patrimoine, the Société Philomatique Vosgienne and BERIAN? Association Naturaliste et Historienne open the doors of the Saint-Sébastien de Robache chapel (Saint-Dié-des-Vosges). This will be an opportunity to discover or rediscover this chapel, which usually only opens its doors for its January mass.

Two guided tours will punctuate the day, the first at 11am and the second at 3pm. Wallisian religious and cultural dances and songs (1:30 pm – 3 pm).

Two exhibitions on the history of the chapel and on animals in religious symbolism will also be on display throughout the day.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la Société Philomatique Vosgienne y BERIAN ? Association Naturaliste et Historienne abren las puertas de la capilla de Saint-Sébastien de Robache (Saint-Dié-des-Vosges). Será la ocasión de descubrir o redescubrir esta capilla, que habitualmente sólo abre sus puertas para la misa de enero.

Habrá dos visitas guiadas, la primera a las 11h y la segunda a las 15h. Danzas y cantos religiosos y culturales valacos (de 13:30 a 15:00).

A lo largo del día también se podrán visitar dos exposiciones sobre la historia de la capilla y sobre los animales en el simbolismo religioso.

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals bieten die Société Philomatique Vosgienne und BERIAN? Association Naturaliste et Historienne öffnen Ihnen die Türen der Kapelle Saint-Sébastien de Robache (Saint-Dié-des-Vosges). Dies ist eine Gelegenheit, diese Kapelle, die normalerweise nur für die Messe im Januar geöffnet wird, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

An diesem Tag finden zwei Führungen statt, die erste um 11 Uhr und die zweite um 15 Uhr. Religiöse und kulturelle wallisische Tänze und Gesänge (13:30 – 15:00 Uhr).

Zwei Ausstellungen über die Geschichte der Kapelle und über Tiere in der religiösen Symbolik werden Ihnen an diesem Tag ebenfalls durchgehend angeboten.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES