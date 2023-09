Cet évènement est passé Visite de la chapelle Saint-Sébastien & exposition Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis Briec Catégories d’Évènement: Briec

16 et 17 septembre
Entrée libre

Exposition photographique « le plancton source de vie »; photos réalisées dans le cadre d'un des projets scientifiques » plankton planet » (prêt de la station biologique de Roscoff).

L’exposition est présentée au sein de la chapelle Saint-Sébastien de Garnilis, chapelle du XVIe siècle, qui présente une statuaire riche et un calvaire qui vient d’être restauré. Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis Garnilis, 9510, Briec Briec 29510 Finistère Bretagne +33767443500 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089849;https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/briec-chapelle-saint-sebastien/ Chapelle du XVIe siècle et sa statuaire. accès en voiture, possibilité de stationnement autour de la chapelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

