Concert de Noël du Tenor Di Bettino Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence, 2 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrez la magie de Noël avec un concert du Ténor Di Bettino qui aura lieu à la Chapelle Saint-Roch le samedi 2 décembre à 17h..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Chapelle Saint Roch Chemin Saint-Roch

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the magic of Christmas with a concert by tenor Di Bettino in the Chapelle Saint-Roch on Saturday 2 December at 5pm.

Descubra la magia de la Navidad con un concierto del tenor Di Bettino en la Chapelle Saint-Roch el sábado 2 de diciembre a las 17:00 horas.

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten mit einem Konzert des Tenors Di Bettino, das am Samstag, den 2. Dezember um 17 Uhr in der Kapelle Saint-Roch stattfindet.

Mise à jour le 2023-11-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles