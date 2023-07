« Une histoire de la réalité ou comment la science et la foi se complètent » par Cécile Philippon Chapelle Saint-Roch Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc « Une histoire de la réalité ou comment la science et la foi se complètent » par Cécile Philippon Chapelle Saint-Roch Lambesc, 16 septembre 2023, Lambesc. « Une histoire de la réalité ou comment la science et la foi se complètent » par Cécile Philippon Samedi 16 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Roch Entrée libre La science et la raison sont souvent perçues comme la seule façon fiable de comprendre le monde alors que la foi serait basée uniquement sur des croyances invérifiables. La science et la foi peuvent-elles se concilier ? Chapelle Saint-Roch avenue Badonviller 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 Ville de Lambesc Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Chapelle Saint-Roch Adresse avenue Badonviller 13410 Lambesc Ville Lambesc Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Chapelle Saint-Roch Lambesc

Chapelle Saint-Roch Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/