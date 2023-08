JEP 2023 : Exposition Serge Meurice Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château, 16 septembre 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Serge Meurisse (1957-2022) après une première exposition personnelle en 1997, dans cette chapelle St Roch, son épouse revient présenter ses dernières œuvres inspirées des origines, à partir de matériaux bruts..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Chapelle Saint Roch Route de Meaulne

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Serge Meurisse (1957-2022) after a first solo exhibition in 1997, in this St Roch chapel, his wife returns to present his latest works inspired by origins, using raw materials.

Serge Meurisse (1957-2022) tras una primera exposición individual en 1997 en esta capilla de St Roch, su esposa vuelve para presentar sus últimas obras inspiradas en los orígenes, utilizando materias primas.

Serge Meurisse (1957-2022) nach einer ersten Einzelausstellung im Jahr 1997 in dieser Kapelle St Roch, kehrt seine Frau zurück, um seine neuesten Werke zu präsentieren, die von den Ursprüngen inspiriert sind und aus rohen Materialien bestehen.

