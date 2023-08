Exposition Serge Meurisse Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château Catégories d’Évènement: Ainay-le-Château

Allier Exposition Serge Meurisse Chapelle Saint Roch Ainay-le-Château, 16 septembre 2023, Ainay-le-Château. Exposition Serge Meurisse 16 et 17 septembre Chapelle Saint Roch Serge Meurisse (1957-2022) après une première exposition personnelle en 1997, dans cette chapelle St Roch, son épouse revient présenter ses dernières œuvres inspirées des origines, à partir de matériaux bruts.

« Si mon travail est contemporain, ma technique est caverneuse ! Les artistes auxquels je pourrais me référer appartiennent à la préhistoire de l’art. » Visite libre de 30 minutes environ. Chapelle Saint Roch Route de Meaulne Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

