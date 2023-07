Partez librement à la découverte du cloître de l’ancien couvent des Dominicaines de Sylo Chapelle Saint-Quirin Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Moyen Âge et jouent un rôle essentiel dans la société. Le couvent des Dominicaines de Sylo ne fait pas exception. Découvrez son histoire, celle de sa communauté et les vestiges de cette ancienne empreinte religieuse.

Admirez ainsi le cloître Saint-Quirin, fermé au public depuis le début des années 2000. La chapelle du XIVe siècle, dédiée à saint Nicolas, faisait partie d'un ensemble monastique des Dominicains de Sylo.

Depuis 2004, la chapelle constitue un espace d’expositions temporaires. Érigé au XIIIe siècle, le couvent des Dominicaines de Sylo est un édifice religieux important de Sélestat durant l’époque médiévale.

À la suite de la Révolution française, le couvent est fermé et devient tour à tour hôpital militaire, hôpital civil, puis maison de retraite, jusqu’à sa fermeture au début des années 2000. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

