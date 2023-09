Visite guidée de la chapelle St-Quirin Chapelle Saint-Quirin Brech Catégories d’Évènement: Brech

Datée du XVIIe siècle, la chapelle est placée sous le patronage de Saint-Quirin (Saint-Guérin) que l'on invoquait pour savoir si un enfant allait marcher. Le site est un sanctuaire typique breton et une étape pour les pèlerins en route vers Sainte-Anne-d'Auray. La chapelle renferme ce qui est considéré comme le plus beau retable classique du Morbihan. Construit en tuffeau et en marbre de Maine, ce chef-d'œuvre est attribué aux maîtres Lavallois. Autrefois, la chapelle et notamment sa fontaine étaient très fréquentées.

Un document rare, dit le « cahier des miracles de Saint-Quirin », atteste de la popularité du sanctuaire. Dans ce registre, tenu de 1670 à 1770, les pèlerins inscrivaient la réalisation de leurs vœux, principalement des guérisons.

