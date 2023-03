Exposition. L’art du vitrail. Chapelle Saint-Polycarpe,, 1 avril 2023, Bourg-Saint-Andéol.

Exposition. L’art du vitrail. 1 et 2 avril Chapelle Saint-Polycarpe,

Les Journées Européennes des Métiers d’art 2023 sont l’occasion parfaite pour rendre public le projet « L’art du vitrail » porté par la Convention territoriale d’éducation artistique et culturelle de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche. Depuis novembre 2022, quatre classes d’écoles primaires sont engagées dans la découverte du vitrail, à travers le patrimoine local et le métier de vitrailliste. Pas à pas, les élèves ont appris les techniques et les gestes qui leur ont permis de réaliser des vitraux. Ils sont très fiers de vous les présenter à la chapelle Saint-Polycarpe.

Et pour compléter cette restitution, venez percer les secrets de la lumière et des couleurs avec un médiateur de l’Arche des métiers à partir de 14h. Seront également présentes les intervenantes du Pays d’art et d’histoire et de l’atelier « Ma part de lum ».

Chapelle Saint-Polycarpe, rue des Fontaines, 07700 Bourg-Saint-Andéol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

