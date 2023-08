Exposition artistique EN PATRIMOINE ! Chapelle Saint Pierre Route de Marjorie Colonzelle 26230 Colonzelle Catégories d’Évènement: Colonzelle

Drôme Exposition artistique EN PATRIMOINE ! Chapelle Saint Pierre Route de Marjorie Colonzelle 26230 Colonzelle, 16 septembre 2023, Colonzelle. Exposition artistique EN PATRIMOINE ! 16 et 17 septembre Chapelle Saint Pierre Route de Marjorie Colonzelle 26230 entrée libre Exposition d’art dans la Chapelle Saint Pierre Venez découvrir la Chapelle Saint Pierre es Liens à Colonzelle. Petite chapelle romane du XIIe siècle, perdue au milieu de la campagne, riche de par son architecture et son histoire, ses très belles fresques peintes et ses nombreux symboles gravés dans les pierres et vestiges de « sarcophages ». Trois artistes s’y installent et s’appliquent à la magnifier pour les Journées du Patrimoine. Agnès Francese céramiste Martin Hein photographe Sébastien Cartron sculpteur Une sculpture bois et céramique a été créée à quatre mains par Sébastien Cartron et Agnès Francese spécialement pour cet évènement. Et les photos en camera obscure de Martin Hein vous feront découvrir les lieux dans une lumière jamais appréhendée. Chapelle Saint Pierre Route de Marjorie Colonzelle 26230 Colonzelle 26230 Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle Saint Pierre es Liens route de Marjorie Colonzelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

sculpture céramique tableau photographie camera obscura

