Balade en breton Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Balade en breton Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Moëlan-sur-Mer, 7 octobre 2023, Moëlan-sur-Mer. Balade en breton Samedi 7 octobre, 15h00 Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Inscription appréciée Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 Joel Tanguy Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Adresse Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Ville Moëlan-sur-Mer Departement Finistère Lieu Ville Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Moëlan-sur-Mer latitude longitude 47.789638;-3.691166

Chapelle Saint-Pierre, Moëlan-sur-mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/