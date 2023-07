Visite du plus ancien monument de Vendôme (XIe siècle) Chapelle Saint-Pierre-la-Motte Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Visite du plus ancien monument de Vendôme (XIe siècle) Chapelle Saint-Pierre-la-Motte Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Visite du plus ancien monument de Vendôme (XIe siècle) 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Pierre-la-Motte Chapelle du XIe siècle, restaurée par Résurgence qui en est propriétaire, chapiteaux romans et vestiges de peintures murales.

Exposition des étapes de la restauration faites par les bénévoles de Résurgence. À découvrir aussi les aménagements paysagés de la toute nouvelle place François Grandin de l’Eprevier, co-fondateur de l’association, qui jouxte la chapelle. Chapelle Saint-Pierre-la-Motte 9 impasse Saint-Pierre-la-Motte, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 84 99 79 73 Petite chapelle romane du XIe siècle à nef unique, abside voûtée en cul-de-four, chapiteaux romans à décor végétal.

Il s’agit du plus ancien édifice de Vendôme, elle possède des chapiteaux primitifs et des traces de peintures murales. Elle a été restaurée par les bénévoles de l’association Résurgence qui a orné les ouvertures de vitraux crées par son atelier vitrail. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Résurgence

