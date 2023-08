En Patrimoine ! Chapelle Saint-Pierre-es-Liens Colonzelle, 16 septembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la Compagnie des Remarquables s’installe dans la Chapelle Saint-Pierre-es-Liens pour exposer 3 artistes céramiste sculpteur et photographe..

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Chapelle Saint-Pierre-es-Liens route départementale D231 – route de Marjorie

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the European Heritage Days, the Compagnie des Remarquables takes over the Chapelle Saint-Pierre-es-Liens to exhibit work by 3 ceramic artists, sculptors and photographers.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Compagnie des Remarquables ocupa la Chapelle Saint-Pierre-es-Liens para exponer obras de 3 artistas ceramistas, escultores y fotógrafos.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes richtet sich die Compagnie des Remarquables in der Kapelle Saint-Pierre-es-Liens ein, um drei Künstler auszustellen, die als Keramiker, Bildhauer und Fotografen tätig sind.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes