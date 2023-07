Prestation en la chapelle de Réveillon par Philippe Lipchitz de Sub Théâtre Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame Prestation en la chapelle de Réveillon par Philippe Lipchitz de Sub Théâtre Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame, 17 septembre 2023, La Ferté-Vidame. Prestation en la chapelle de Réveillon par Philippe Lipchitz de Sub Théâtre Dimanche 17 septembre, 16h30 Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Gaston Couté qui nous dépeint de gros traits noirs ce qu’est la vie des gueux. Et encore meurent-ils vieux et chenus. Mais que dire de ces petits jeunes gens, partis fleur au fusil pour leur rendez-vous avec la mort. Quel lieu plus inspirant qu’une église pour raconter ce qu’a été l’appel à la mobilisation générale ce triste jour du 1 août 1914. D’ailleurs souvent sur un de ses murs, s’immisçant entre les stations de la Passion une plaque fait la tragique comptabilité des enfants du village morts pour la France. Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Lieu-dit Réveillon, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ Construite aux XIIIe et XVe siècles, située dans un écrin de verdure, cette chapelle comporte un ensemble de peintures murales du XVIe siècle, d’une grande originalité et remarquablement conservées. Prendre à la Ferté Vidame le CD 24 entre les deux bassins de Mousseuse, direction Laigle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Gaël Renaudin Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Adresse Lieu-dit Réveillon, 28340 La Ferté-Vidame Ville La Ferté-Vidame Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame

Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-vidame/