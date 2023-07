Visite guidée Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame Visite guidée Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame, 17 septembre 2023, La Ferté-Vidame. Visite guidée Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Vsite guidée de la chapelle construite du XIIe au XIVe siècle abritant des peintures murales très bien conservées et classées au titre des Monuments Histhoriques. Chapelle Saint-Pierre de Réveillon Lieu-dit Réveillon, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr/ Construite aux XIIIe et XVe siècles, située dans un écrin de verdure, cette chapelle comporte un ensemble de peintures murales du XVIe siècle, d’une grande originalité et remarquablement conservées. Prendre à la Ferté Vidame le CD 24 entre les deux bassins de Mousseuse, direction Laigle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

