Conférence : « Une vie de vigneron à Montbazin » Samedi 16 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Pierre de Montbazin Gratuit. Entrée libre.

Venez assister à une conférence le samedi 16 à 17h, dans la chapelle, intitulée : « Une vie de vigneron à Montbazin », abordant l’histoire de la vigne et des vignerons de 1870 à 1950. La conférence sera animée par Stéphane Lebras, historien et maître de conférences en histoire contemporaine.

Chapelle Saint-Pierre de Montbazin 2 place du château, 34560 Montbazin Montbazin 34560 Hérault Occitanie http://www.memoiredemontbazin.fr/ Érigée entre les XIe et XIIe siècles, la chapelle Saint-Pierre se distingue par la valeur exceptionnelle de ses fresques romanes, une rareté dans cette région, et surprend par son passage situé en dessous du chœur, qui permettait l’accès au château féodal.

Intégrée aux fortifications du castrum, cette chapelle renferme une collection d’objets gallo-romains variés. De plus, elle propose tout au long de l’année une programmation culturelle diversifiée, comprenant des expositions de peintures et de sculptures, ainsi que des concerts. Parking du groupe scolaire et cimetière de Montbazin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

