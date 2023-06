Exposition photographique : « De la vigne et des hommes » Chapelle Saint-Pierre de Montbazin Montbazin, 16 septembre 2023, Montbazin.

Exposition photographique : « De la vigne et des hommes » 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Pierre de Montbazin Gratuit. Entrée libre.

L’exposition photographique de Paul Amouroux met en lumière le talent d’un passionné de photographie depuis l’âge de 10 ans. Ayant débuté avec la photographie argentique et évoluant désormais vers le numérique, Paul Amouroux se concentre principalement sur les paysages, la nature, le patrimoine naturel et culturel, ainsi que les musiciens sur scène. Son parcours est jalonné de plusieurs publications, notamment sur la nature, ainsi que de nombreuses expositions.

L’exposition intitulée « De la vigne et des hommes » présente des images capturées à Montbazin et dans la région de l’Hérault. Elle offre un regard unique sur la relation entre les paysages viticoles et les personnes qui y travaillent, mettant en valeur l’interaction entre l’homme et la nature dans cette région spécifique.

Chapelle Saint-Pierre de Montbazin 34560 Montbazin Montbazin 34560 Hérault Occitanie http://www.memoiredemontbazin.fr/ Érigée entre les XIe et XIIe siècles, la chapelle Saint-Pierre se distingue par la valeur exceptionnelle de ses fresques romanes, une rareté dans cette région, et étonne par son passage en dessous du chœur qui permettait l’accès au château féodal.

Intégrée aux fortifications du castrum, cette chapelle renferme une collection d’objets gallo-romains variés et offre une programmation culturelle diversifiée tout au long de l’année, comprenant des expositions de peintures et de sculptures ainsi que des concerts. Parking du groupe scolaire et cimetière de Montbazin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Paul Amouroux