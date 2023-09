Cet évènement est passé Visite guidée Chapelle Saint Pancrace Chapelle Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Villar-Saint-Pancrace Visite guidée Chapelle Saint Pancrace Chapelle Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace, 16 septembre 2023, Villar-Saint-Pancrace. Visite guidée Chapelle Saint Pancrace 16 et 17 septembre Chapelle Saint Pancrace sur inscription Juchée sur une butte de laquelle on aperçoit le Briançonnais. Elle protège Villard et ses paroissiens. La Chapelle est décorée de fresque relatant la vie de Saint Pancrace . Chapelle Saint Pancrace chemin de La Croix de Bretagne 05100 Villar-Saint-Pancrace Villar-Saint-Pancrace 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « accueil@villard-st-pancrace.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492210527 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 guide du routard Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Villar-Saint-Pancrace Autres Lieu Chapelle Saint Pancrace Adresse chemin de La Croix de Bretagne 05100 Villar-Saint-Pancrace Ville Villar-Saint-Pancrace Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Chapelle Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace latitude longitude 44.876039;6.637081

Chapelle Saint Pancrace Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villar-saint-pancrace/