Visite guidée de cette chapelle Chapelle Saint-Pancrace La Palme, 16 septembre 2023, La Palme.

La chapelle romane de Saint Pancrace, datant du Xe siècle, ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine (JEP). Des visites sont également possibles toute l’année pour des groupes.

Vous pouvez réaliser la randonnée (non balisée) « Circuit des Meules et de la chapelle Saint-Pancrace ».

Autres visites à réaliser dans le village pour les JEP :

– La chapelle des Caveaux.

Visites libres pour découvrir les pépites du village de La Palme :

Profitez-en pour découvrir le joli village médiéval de La Palme.

Le patrimoine bâti :

– L’église du XIIIe siècle,

– La porte de la Barbacane (ancien pont-levis du 8e siècle),

– La porte de la Tour de l’Horloge du 13e siècle,

– La chapelle St Pancrace du 10e siècle,

– Le moulin,

– Les lavoirs.

Les vestiges du passé :

– La Via Domitia, la Voie Antique Romaine, passe tout près de la chapelle Saint Pancrace.

– Les anciennes carrières :

L’ancienne carrière de marbre (proche de la carrière Lavoye, actuellement en activité, offre une vue panoramique sur l’étang, le salin avec ses particules géométriques caractéristiques de la saline, et en arrière-plan, la Méditerranée.

L’ancienne carrière de meules à ciel ouvert, vestige romain où l’on peut découvrir les empreintes circulaires typiques préservées dans la roche, résultant de l’extraction de la pierre meulière (proche de la chapelle St Pancrace).

Le patrimoine naturel :

– La lagune, sa faune et sa flore à découvrir (téléchargez gratuitement l’application du PNR « Birdwatching » pour reconnaître les oiseaux du lieu).

– Le salin : visites guidées payantes d’avril à septembre en petit train – boutique & restaurant La Pacheyrasso.

– La garrigue.

– Les randos du village (demandez à l’Office de tourisme de La Palme).

Chapelle Saint-Pancrace 11480, La Palme La Palme 11480 Aude Occitanie 04 68 48 16 47 http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/12-chapelle-romane-saint-pancrace-du-xeme-siecle.html Chapelle romane du Xe siècle. Par les Cabanes de La Palme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Gérard Romero