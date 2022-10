Exposition de maquettes réalisées par l’ENSAN Chapelle Saint-Nicolas Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

Exposition de maquettes réalisées par l’ENSAN Chapelle Saint-Nicolas, 15 octobre 2022, Verdun. Exposition de maquettes réalisées par l’ENSAN 15 et 16 octobre Chapelle Saint-Nicolas

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Chapelle Saint-Nicolas rue Saint Paul, 55100 VERDUN Verdun 55100 Meuse Grand Est Restitution de projet : «La revalorisation du patrimoine bâti du centre-ville de Verdun » par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy Durant l’année scolaire 2021-2022, les étudiants de Master II de l’ENSAN ont travaillé sur un projet pédagogique portant sur la revalorisation de certains édifices verdunois.

Par des modélisations 3D, documents et maquettes à échelle réduite, ils ont proposé des solutions concrètes et innovantes de renouvellement de l’habitat.

Découvrez les productions de ces futurs professionnels du logement, exceptionnellement rassemblées et exposées pour les Journées de l’Architecture !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-16T19:00:00+02:00 ©Service communication CAGV

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Chapelle Saint-Nicolas Adresse rue Saint Paul, 55100 VERDUN Ville Verdun lieuville Chapelle Saint-Nicolas Verdun Departement Meuse

Chapelle Saint-Nicolas Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

Exposition de maquettes réalisées par l’ENSAN Chapelle Saint-Nicolas 2022-10-15 was last modified: by Exposition de maquettes réalisées par l’ENSAN Chapelle Saint-Nicolas Chapelle Saint-Nicolas 15 octobre 2022 Chapelle Saint-Nicolas Verdun verdun

Verdun Meuse