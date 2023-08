Découverte du patrimoine religieux à Plufur Chapelle Saint-Nicolas Plufur Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plufur Découverte du patrimoine religieux à Plufur Chapelle Saint-Nicolas Plufur, 17 septembre 2023, Plufur. Découverte du patrimoine religieux à Plufur Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Saint-Nicolas Venez découvrir l’église Saint-Florent entièrement restaurée ainsi que la chapelle Saint-Yves et la chapelle Saint-Nicolas, archétype de l’architecture Beaumanoir. Chapelle Saint-Nicolas 22310, Plufur Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 35 10 53 http://www.plufur.bzh/patrimoine/chapelles.html https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089527;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-nicolas-plufur/a16b8e14-afa1-45bf-a477-da63f514e2c5 La chapelle Saint Nicolas étonne toujours le visiteur qui vient à sa rencontre. Elle surprend par sa beauté et par son isolement au bord du Yar. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

