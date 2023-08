Conférence » les sablières de Bretagne » Chapelle Saint-Nicolas de Kerhir Trédarzec, 17 septembre 2023, Trédarzec.

Conférence » les sablières de Bretagne » Dimanche 17 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Nicolas de Kerhir participation libre au profit de la restauration de la chapelle

Cette conférence donnée par l’artiste Hermine Jullien Kooy, sera l’occasion de découvrir l’origine, l’histoire, les différentes sortes de sablières peintes en Bretagne.

La conférence sera illustrée par la projection de superbes diapositives illustrant cet aspect méconnu du patrimoine religieux en Bretagne.

et sera donnée dans une salle du grand logis de Kerhir.

Elle sera suivie d’une aubade d’accordéons qui clôturera dans la convivialité ces journées du patrimoine 2023.

Chapelle Saint-Nicolas de Kerhir Saint-Nicolas, 22220, Trédarzec Trédarzec 22220 Côtes-d'Armor Bretagne https://amis-saint-nicolas.s2.yapla.com/fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089676 asso.amisdelachapelle@gmail.com Ensemble architectural de Saint-Nicolas, chapelle, placître, maison du chapelain et fontaine.

ensemble dépendant du manoir de Kerhir transmis en famille depuis 600 ans.

La chapelle Saint-Nicolas de Kerhir a été construite vers 1476 par Pierre de Trolong et Peronnelle Arrel de Kermarquer

Ensemble remarquable, avec la maison du chapelain , le placître, calvaire et fontaine, elle dépend encore du manoir de Kerhir. Elle fait l’objet d’un projet important de restauration, maçonnerie, fresques médiévales, sculptures,…

L’association des amis de la chapelle a pour objectif de continuer à faire vivre la chapelle et la maison du chapelain

selon leur destination d’origine et de mettre en valeur ce riche patrimoine local.

ISMH – inscription par arrêté du 16 juin 1964. en voiture,à Tredarzec ( à 3km de Tréguier, à 10 km de Paimpol)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

conference chapelle

Hermine Jullien Kooy