Exposition à la maison du chapelain de Saint-Nicolas de Kerhir Chapelle Saint-Nicolas de Kerhir Trédarzec, 16 septembre 2023, Trédarzec.

Exposition à la maison du chapelain de Saint-Nicolas de Kerhir 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Nicolas de Kerhir participation libre au profit de la restauration de la chapelle .

– samedi :

à partir de 10h, exposition des peintures » les sablières de Bretagne » par Hermine Jullien Kooy.

L’exposition se tiendra à la maison du chapelain, jouxtant la chapelle Saint- Nicolas de Kerhir ( ISMH- 1476), à Trédarzec qui pourra être visitée (visite guidée).

à 16h, concert à la chapelle ( musique sacrée)

à 18h, messe du pardon de St Nicolas (dans la forme extraordinaire)

– dimanche :

exposition à partir de 14h puis conférence à 15h, et aubade d’accordéons à 16h30

ensemble dépendant du manoir de Kerhir transmis en famille depuis 600 ans.

La chapelle Saint-Nicolas de Kerhir a été construite vers 1476 par Pierre de Trolong et Peronnelle Arrel de Kermarquer

Ensemble remarquable, avec la maison du chapelain , le placître, calvaire et fontaine, elle dépend encore du manoir de Kerhir. Elle fait l’objet d’un projet important de restauration, maçonnerie, fresques médiévales, sculptures,…

L’association des amis de la chapelle a pour objectif de continuer à faire vivre la chapelle et la maison du chapelain

selon leur destination d’origine et de mettre en valeur ce riche patrimoine local.

ISMH – inscription par arrêté du 16 juin 1964. en voiture,à Tredarzec ( à 3km de Tréguier, à 10 km de Paimpol)

Hermine Juillien Kooy