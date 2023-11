Exposition photo « Avant / Après » Chapelle Saint-Nicolas Argentan, 18 novembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Du 18 novembre 2023 au 20 janvier 2024, l’Office de Tourisme Terres d’Argentan vous propose l’exposition photo « Avant / Après » en partenariat avec la section photo de l’ASPTT d’Argentan.

À partir de cartes postales anciennes, les photographes ont capturé différents coins et monuments d’Argentan. Afin de rendre compte le plus fidèlement des changements qui ont eu lieu dans notre ville ces dernières décennies, un cadrage le plus proche possible de celui des cartes postales a été utilisé. Venez découvrir Argentan d’hier, et Argentan d’aujourd’hui.

Accès libre et gratuit du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h..

Vendredi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2024-01-20 12:30:00. .

Chapelle Saint-Nicolas Office de Tourisme Terres d’Argentan

Argentan 61200 Orne Normandie



From November 18, 2023 to January 20, 2024, the Terres d’Argentan Tourist Office presents the photo exhibition « Before / After » in partnership with the Argentan ASPTT photo section.

Using old postcards, the photographers have captured various corners and monuments of Argentan. In order to capture as faithfully as possible the changes that have taken place in our town over the last few decades, the framing used was as close as possible to that of the postcards. Come and discover Argentan of yesterday, and Argentan of today.

Free admission Tuesday to Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 5pm.

Del 18 de noviembre de 2023 al 20 de enero de 2024, la Oficina de Turismo de las Terres d’Argentan organiza una exposición fotográfica titulada « Antes y después », en colaboración con la sección de fotografía de la ASPTT de Argentan.

A partir de postales antiguas, los fotógrafos han captado diversos rincones y monumentos de Argentan. Para captar lo más fielmente posible los cambios que se han producido en nuestra ciudad en las últimas décadas, se ha utilizado un encuadre lo más parecido posible al de las postales. Venga a descubrir el Argentan de ayer y el Argentan de hoy.

Entrada gratuita de martes a sábado, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00.

Vom 18. November 2023 bis zum 20. Januar 2024 zeigt das Office de Tourisme Terres d’Argentan in Zusammenarbeit mit der Fotoabteilung des ASPTT Argentan die Fotoausstellung « Avant / Après » (Vorher / Nachher).

Anhand von alten Postkarten haben die Fotografen verschiedene Ecken und Sehenswürdigkeiten von Argentan festgehalten. Um die Veränderungen, die sich in den letzten Jahrzehnten in unserer Stadt vollzogen haben, möglichst genau wiederzugeben, wurde ein Bildausschnitt verwendet, der dem der Postkarten so nahe wie möglich kommt. Kommen Sie und entdecken Sie Argentan von gestern und Argentan von heute.

Freier und kostenloser Zugang von Dienstag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

