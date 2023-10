Exposition : Le rôle de la résistance pendant la bataille de Normandie Chapelle Saint Nicolas Argentan, 3 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Du 3 octobre au 4 novembre 2023, l’Office de Tourisme Terres d’Argentan vous propose de découvrir l’exposition “Le rôle de la résistance pendant la bataille de Normandie”

Accès libre et gratuit du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h..

Vendredi 2023-10-03 09:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

Chapelle Saint Nicolas Office de Tourisme Argentan Intercom

Argentan 61200 Orne Normandie



From October 3 to November 4, 2023, the Terres d?Argentan Tourist Office invites you to discover the exhibition ?The role of the Resistance during the Battle of Normandy?

Free admission Tuesday to Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 5pm.

Del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2023, la Oficina de Turismo de Terres d’Argentan le invita a descubrir la exposición « El papel de la Resistencia durante la batalla de Normandía »

Entrada gratuita de martes a sábado, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00.

Vom 3. Oktober bis zum 4. November 2023 lädt Sie das Office de Tourisme Terres d’Argentan dazu ein, die Ausstellung Die Rolle des Widerstands während der Schlacht um die Normandie » zu entdecken

Freier Zugang von Dienstag bis Samstag von 9:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-10 par Argentan Intercom