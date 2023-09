Severina Bonnin festèja son primier album – Festival Occitania Chapelle Saint Michel, Toulouse (31), 7 octobre 2023, .

Severina Bonnin festèja son primier album – Festival Occitania Samedi 7 octobre, 21h00 Chapelle Saint Michel, Toulouse (31) 10

[OC] Dins l’encastre del Festenal Occitania, Séverine Bonnin ven presentar son nòu album a la sala Sant-Miquèl de Tolosa. Severina Bonnin, que receboc lo dusau prèmi de la Cançon Occitana en 2021, aucupa una plaça especiala sus l’empont de la creacion occitana contemporanèa. Dambe son rock poetic, son grop electric e son estatura scenica, es mès pròcha d’una Crissie Hinde que non pas d’una Jacmelina. Aquesta serada serà l’escasença de hestejar la sortida de son purmèr album « Una nòta de tu » Yves Ousset (guitarra), Luc Wazungu (bassa), Marielle Ousset (guitarra), Claude Ousset (bateria). De notar la participacion amistosa de Doria Ousset, que vençoc ongan l’Eurovision de la Cançon en lenga minorizada dambe una cançon en còrse, e de la quala lo pair es tustaire dens lo grop, tanvau Sylvie Cassagne au vriulon e Eddy Bonnin, lo fraire de la cantaira. « Séverine Bonnin e lo cant fan pas qu’un dempuèi totjorn.**Sa votz dins la nuech, esclaira la rota perduda de los qu’an encara set d’amor e de justícia. En tot dobrir sa man a totas las tendresas e generositats, sap tanben sarra los ponhs contra tot çò que va sens còr, enluserna de ganh e de dominacion. Séverine canta sas emocions amb delicadesa mas brama egalament amb gràcia e poténcia totes sos engatjaments e sas conviccions. » Entrada paganta sus plaça : 10€ ********** [FR] Dans le cadre du Festival Occitania, Séverine Bonnin vient présenter son nouvel album à la salle Saint-Michel de Toulouse. Séverine Bonnin, qui a reçu le deuxième prix de la Chanson Occitane en 2021, occupe une place spéciale sur la scène de la création occitana contemporaine. Avec son rock poétique, son groupe électrique et sa stature scénique, elle est plus proche d’une Crissie Hinde que d’une Jacmelina. Cette soirée sera l’occasion de fêter la sortie de son premier album « Una nòta de tu » avec ses musiciens Yves Ousset (guitare), Luc Wazungu (basse), Marielle Ousset (guitare), Claude Ousset (batterie). Notez la participation aimable de Doria Ousset, qui a remporté l’Eurovision de la Chanson en langue minorisée avec une chanson en corse, et dont le père est percussionniste dans le groupe, accompagné de Sylvie Cassagne au violon et Eddy Bonnin, le frère de la chanteuse. « Séverine Bonnin et le chant ne font qu’un depuis toujours.**Sa voix dans la nuit, éclaire la route perdue de ceux qui ont encore soif d’amour et de justice. Ouvrant sa main à toutes les tendresses et générosités, elle sait aussi serrer les poings contre tous ce qui va sans cœur, aveuglé de gain et de domination. Séverine chante ses émotions avec délicatesse mais rugit également avec grâce et puissance tous ses engagements et ses convictions. »

Chapelle Saint Michel, Toulouse (31) 18, Grande Rue Saint-Michel

Chapelle Saint Michel, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45280 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-08T01:00:00+02:00

