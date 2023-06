Visite commentée d’un site médiéval du XIIe siècle Chapelle Saint-Michel-d’Auberoche Le Change, 16 septembre 2023, Le Change.

Participez à une visite commentée d’un site médiéval du XIIe siècle.

Découvrez l’histoire du site médiéval d’Auberoche et de sa chapelle romane.

Venez en apprendre davantage sur l’origine et l’histoire du site d’Auberoche fondé au Xe siècle, la première bataille de la guerre de Cent Ans, l’épopée des Archambaud, les comtes de Périgord, avec la ville de Périgueux. Mais aussi sur la chapelle romane Saint-Michel d’Auberoche, bâtie au XIIe siècle, et sur l’histoire d’une restauration volontaire pour la sauvegarde de ce patrimoine classé au titre des Monuments historiques.

Chapelle Saint-Michel-d’Auberoche Lieu-dit Auberoche, 24640 Le Change Le Change 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 00 68 http://www.lechange.fr La chapelle Saint-Michel est un petit joyau de l’art roman du XIIe siècle classé au titre des Monuments historiques. Ces murs conservent des fragments de peintures médiévales du XIIIe siècle. Elle est le dernier vestige bâti du « castrum » d’Auberoche, construit au Xe siècle et dont la destruction correspond à l’aboutissement des démêlés des comtes Archambaud de Périgord avec la ville de Périgueux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Michel Charenton