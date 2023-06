Chapelle Saint-Michel, Rémuzat (26) Chapelle saint Michel 26 Rémuzat Rémuzat Rémuzat Catégories d’Évènement: Drôme

Rémuzat Chapelle Saint-Michel, Rémuzat (26) Chapelle saint Michel 26 Rémuzat Rémuzat, 1 juillet 2023, Rémuzat. Chapelle Saint-Michel, Rémuzat (26) Samedi 1 juillet, 21h00 Chapelle saint Michel 26 Rémuzat Entrée gratuite Adossée au rempart de l’ancien village de Rémuzat, la chapelle romane Saint-Michel du XIIIème siècle dégage un charme inégalable. L’association CAIRE vous propose un moment musical dans ce beau lieu animé par la chorale de Nyons « CANTIAMO INSIEME », composée d’une trentaine de choristes. L’accès au site suit un parcours libre fléché à partir du pont du centre village traversant la rivière de l’Oule. Prévoir une dizaine de minutes pour accéder à l’édifice et se munir de torches électriques / téléphones pour la redescente de nuit. Chapelle saint Michel 26 Rémuzat Rémuzat Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 27 43 27 »}, {« type »: « email », « value »: « ndhn@valence.cef.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

