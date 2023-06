Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Découverte de la Chapelle Saint-Mélar 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Mélar, Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt, 16 septembre 2023, Saint-Jean-du-Doigt. Découverte de la Chapelle Saint-Mélar 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Mélar, Saint-Jean-du-Doigt Visite libre et gratuite. Cette petite chapelle est bien cachée au fond d'un chemin en terre, il faudra donc la mériter pour découvrir tout son charme.

À découvrir aussi, en contrebas, nichée dans la verdure, la fontaine du même nom. Chapelle Saint-Mélar, Saint-Jean-du-Doigt 29630 Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne Cette petite chapelle est bien cachée au fond d'un chemin en terre, il faudra donc la mériter pour découvrir tout son charme. L'édifice est constitué de deux parties en aile, dont l'une, la plus ancienne, porte la date de 1601. Juste à côté, au milieu de ce qui fut un cimetière, un calvaire de 1786 sur lequel est présenté un personnage couronné, probablement Saint-Mélar. À découvrir aussi, en contrebas, nichée dans la verdure, la fontaine du même nom. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

