Plouégat-Moysan Visite libre de la Chapelle Saint-Méen et sa croix du XIIIe siècle Chapelle Saint-Méen, Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan, 15 septembre 2023, Plouégat-Moysan. Visite libre de la Chapelle Saint-Méen et sa croix du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Méen, Plouégat-Moysan Lieu-dit Stivel (voie Chirac, à 200 m de la RD712 entre Le Ponthou et Plouégat-Moysan). Libre accès. Commentaires à disposition sur place. Autrefois, s’élevait une chapelle à côté de la fontaine. Près d’un bassin circulaire, on y venait pour donner des forces à son corps ! Les hommes se baignaient nus dans la source, puis c’était le tour des femmes au grand dam des autorités religieuses. Chapelle Saint-Méen, Plouégat-Moysan 1985 Saint-Méen, 29650 Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne https://www.fontainesdefrance.info/fontaines/la-fontaine-saint-meen/ Bien que n’ayant plus de toiture, cette chapelle est restée saine grâce aux employés communaux qui ont consolidé les murs. Une très jolie croix sur socle datant du XIIIe siècle agrémente ce site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00
2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00
© Mairie de Plouegat-Moysan

