Découvrez une chapelle restaurée et participez à un concert inoubliable ! 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Mayme Viistes : Gratuit. Entrée libre. Concert à 16h : 12 €. Réservation souhaitable.

Venez vous ressourcer dans notre magnifique chapelle de Saint-Mayme, dont l’histoire remonte au XIe siècle et qui est nichée au fond d’un charmant vallon de la Peyronnette.

L’association « Les Amis de la Chapelle Saint Mayme » vous invite chaleureusement à venir admirer la restauration de cette chapelle historique à travers une exposition de photos captivante.

Nos membres passionnés se feront un plaisir de vous éclairer sur les dix siècles d’histoire qui ont façonné ce lieu unique.

Le dimanche 17/09 à 16h, laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes du Marie Estrade Trio qui rendra un vibrant hommage à Sidney Bechet lors d’un concert exceptionnel.

Une occasion parfaite de profiter d’un moment culturel et musical, au cœur de ce lieu chargé d’histoire. Rejoignez-nous pour une journée pleine de découvertes et d’émotions !

Chapelle Saint-Mayme 109 Saint-Mayne, 24240 Pomport Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine L'église Saint-Mayme, érigée en paroisse, est mentionnée dès 1117 sur le diocèse de Périgueux. Elle a été pendant des siècles sous l'autorité civile et militaire de la juridiction de Moncuq, importante place forte située à quelques centaines de mètres à l'ouest de la chapelle.

C’est de cette forteresse qu’est partie, en 1345, l’attaque des Anglais sur Bergerac, qui a été le début de la guerre de Cent ans en Guyenne. Elle a été démantelée « pour ne plus servir » par Richelieu en 1628.

Quant à la chapelle, restaurée en 1966 par l’Association des Amis de la Chapelle de Saint-Mayme, qui d’ailleurs poursuit ce travail, elle a retrouvé son âme et vous accueillera sur le Chemin de Compostelle et sur le GR6.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Bondier-Lecat, Cie Du souffle aux cordes