Randonnée Gym Vol Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon, 23 juillet 2023, Le Brethon.

Le Brethon,Allier

Randonnée de 5 km, organisée par Gym Vol, au départ de la Chapelle Saint-Mayeul- Le Brethon, Dimanche 23 Juillet à 11h.

Buvette et restauration sur place.

Démonstration de massage Amma-Assis, sculpture sur bois et spectacle du Bistrot Culture à 19h..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Chapelle Saint-Mayeul La Bouteille

Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



5 km walk, organized by Gym Vol, starting from Chapelle Saint-Mayeul- Le Brethon, Sunday July 23 at 11am.

Refreshments and catering on site.

Amma-Assis massage demonstration, wood carving and show by Bistrot Culture at 7pm.

Marcha de 5 km, organizada por Gym Vol, con salida de la Chapelle Saint-Mayeul- Le Brethon, el domingo 23 de julio a las 11h.

Refrescos y comida in situ.

Demostración de masaje Amma-Assis, talla de madera y espectáculo de Bistrot Culture a las 19:00 h.

5 km lange Wanderung, organisiert von Gym Vol, ab der Kapelle Saint-Mayeul- Le Brethon, Sonntag, 23. Juli um 11 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Vorführung von Amma-Assis-Massage, Holzschnitzerei und Show des Bistrot Culture um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par OTI Vallée du Coeur de France