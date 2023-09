Cet évènement est passé Histoire des sablières de Saint-Aubin, et rencontre d’artisans Chapelle Saint-Maurice / Saint-Aubin en Plumelec Saint-Aubin Catégories d’Évènement: Morbihan

Saint-Aubin Histoire des sablières de Saint-Aubin, et rencontre d’artisans Chapelle Saint-Maurice / Saint-Aubin en Plumelec Saint-Aubin, 16 septembre 2023, Saint-Aubin. Histoire des sablières de Saint-Aubin, et rencontre d’artisans 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Maurice / Saint-Aubin en Plumelec Vous pourrez profiter d’une vidéo retraçant l’histoire des sablières et une explication plus précise de celles de Saint-Aubin. Sur le site, vous pourrez faire connaissance avec

– Mme Rault , créatrice de cartes artisanales, invitations

– Lucie Gillet qui fabrique savons et cosmétiques naturels

– Dan Nguyen, boiseleur qui travaille le bois brut pour en faire des objets du quotidien. Chapelle Saint-Maurice / Saint-Aubin en Plumelec Saint-Aubin, 56420, Plumelec Saint-Aubin 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/tourisme-et-patrimoine/a-saint-aubin/#consulter;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091542 La chapelle de Saint-Aubin en Plumelec est classée

La particularité de celle-ci concerne ses magnifiques sablières sculptées présence parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

