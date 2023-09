Exposition Le Bazarnaüm Chapelle Saint-Maurice Alby-sur-Chéran, 16 septembre 2023, Alby-sur-Chéran.

Depuis plusieurs années, l’association d’arts plastiques a le plaisir de vous présenter les oeuvres de ses adhérents et adhérentes réalisées à titre individuel ou lors des différents stages.

Cette année, 11 artistes seront présents avec encore de nouvelles techniques à découvrir !

Aquarelle, bien-sûr mais aussi gravure, travail du bois modelage, et nouveau cette année, mosaïque et broderie. Leur objectif ? Vous donner envie de mettre la main à la création artistique, plastique, artisanale, qu’importe, c’est surtout le plaisir de créer qui est le fil conducteur, alors venez découvrir leurs réalisations et partager un moment pour en parler avec eux !

Chapelle Saint-Maurice 10, allée de la Chapelle, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran 74540 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 68 39 44 http://www.mairie-alby-sur-cheran.fr Chapelle avec chœur roman, nef restaurée au XVIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie.Alby