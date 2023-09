Cet évènement est passé Visite de la Chapelle Saint-Maudé et rencontre d’artisans Chapelle Saint Maudé Callac Plumelec Catégories d’Évènement: Morbihan

Plumelec Visite de la Chapelle Saint-Maudé et rencontre d’artisans Chapelle Saint Maudé Callac Plumelec, 16 septembre 2023, Plumelec. Visite de la Chapelle Saint-Maudé et rencontre d’artisans 16 et 17 septembre Chapelle Saint Maudé Callac Dans cette chapelle, vous rencontrerez Mr Etoc, ferronnier formé par les compagnons, spécialisé dans la coutellerie et les armes médiévales.

Ainsi que Mr Latour, affûteur, rémouleur itinérant qui pourra vous faire une démonstration de son travail. Chapelle Saint Maudé Callac Saint-Maudé, 56420 Plumelec Plumelec 56420 Callac Morbihan Bretagne Petite chapelle au milieu des champs; un grand blason des Callac sur le mur extérieur en parfait état on y arrive par un chemin de terre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

